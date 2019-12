Vidal, svolta Inter: acquisto a titolo definitivo ok. Ecco la prima offerta – GdS

Condividi questo articolo

Secondo quanto riporta la “Gazzetta dello Sport” oggi in edicola, l’Inter sarebbe decisa ad acquistare a titolo definitivo Arturo Vidal dal Barcellona, abbandonando l’idea del prestito con diritto di riscatto. Ancora tanta però la distanza tra la valutazione che fanno i nerazzurri del centrocampista cileno e quella del Barcellona

SVOLTA – Si registra una svolta nella trattativa per Arturo Vidal. L’amministratore delegato dell’Inter Beppe Marotta e il direttore sportivo Piero Ausilio hanno ricevuto l’ok dalla famiglia Zhang per allontanarsi dalla formula del prestito e cercare un trasferimento definitivo già a gennaio. La prima offerta dei nerazzurri al Barcellona ammonterebbe a circa 12 milioni di euro. Certo, c’è ancora grande distanza con i 25 milioni richiesti dalla società catalana, ma già la volontà di prelevarlo a titolo definitivo è un segnale di come la società stia puntando forte proprio sul centrocampista cileno.

NECESSARIO MONETIZZARE – Vidal dal canto suo attende e gradirebbe la cessione, dal momento che lo spazio tra i titolari in questa stagione è limitato. Ernesto Valverde, nonostante questo, lo tratterrebbe volentieri dal momento che è un panchinaro di lusso e, in rapporto, il suo rendimento è quasi migliore di gran parte dei titolari. La società blaugrana ha però problemi a livello finanziario ed entro giugno avrebbe bisogno di rientrare di una cifra vicina ai 150 milioni di euro. La possibile cessione del centrocampista ex bianconero sarebbe quindi utile in questo senso.