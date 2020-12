Vidal: “Scudetto? Non ho paura! Eliminazione momento più duro all’Inter”

Arturo Vidal

Vidal ha rilasciato un’intervista a Sky Sport, che andrà in onda nella giornata di domani. Nell’anticipazione mostrata questa sera il centrocampista cileno parla della sua prima parte di stagione all’Inter e di cosa si aspetta dal 2021.

RIPRENDERSI – Arturo Vidal fin qui non è ancora stato un fattore all’Inter. Il centrocampista ne parla: «L’eliminazione dalla Champions League? Sicuramente il momento più duro per noi e per me, che era un sogno vincere la Champions League. È difficile, è un progetto nuovo questo che c’è nell’Inter: giocatori giovani, che hanno fame di vincere qualcosa. Siamo usciti dalla Champions League, ma abbiamo ancora due cose importanti quest’anno e dobbiamo dare il massimo. Scudetto? Sì, io non ho paura di pronunciarlo. Ho vinto tanto qua, anche in Spagna e Germania, so che è questo l’obiettivo. Dobbiamo lavorare ogni giorno, pensare partita dopo partita e provare a vincere lo scudetto».