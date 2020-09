Vidal, prime parole da nerazzurro: “Oggi nuova tappa, grazie e forza Inter”

Arturo Vidal Barcellona

Arturo Vidal ha firmato oggi il contratto che lo lega all’Inter. Il centrocampista cileno ha affidato a instagram le sue prime parole da giocatore nerazzurro

GRAZIE A TUTTI – Vidal ringrazia l’Inter per averlo fortemente voluto e lancia il suo saluto ai tifosi: «Oggi inizio con molto entusiasmo una nuova tappa nella mia carriera. Grazie Inter per credere in me, ai miei nuovi compagni e a tutto il club per la bella accoglienza. Spero che possiamo vincere tanto insieme, forza Inter!».