Vidal, presenza in Inter-Lazio poco probabile. Ballottaggio a...

Vidal, presenza in Inter-Lazio poco probabile. Ballottaggio a sinistra – Sky

Condividi questo articolo

Vidal Inter-Milan Coppa Italia – Copyright Inter-news.it – Foto Tommaso Fimiano

Intervenuto in collegamento da Appiano Gentile, l’inviato di “Sky Sport” Andrea Paventi ha fatto il punto sulla situazione in vista di Inter-Lazio. Resta in dubbio Arturo Vidal, ancora a mezzo servizio dopo il problema fisico riscontrato nella sfida della scorsa settimana contro la Fiorentina.

SCELTE DI FORMAZIONE – Dopo l’allenamento di oggi in vista di Inter-Lazio, restano ancora alcuni dubbi per Antonio Conte. Il primo riguarda Arturo Vidal, ancora a mezzo servizio dopo il problema fisico patito nella sfida contro la Fiorentina. Il secondo, invece, è chi schierare sulla fascia sinistra. Queste le parole dell’inviato Andrea Paventi riguardo alle possibili scelte del tecnico nerazzurro: «La formazione dell’Inter andrà vista e rivalutata anche nell’allenamento di domani. Oggi si è lavorato molto a reparti. Vidal ha lavorato a parte e bisogna vedere che lavoro farà domani, sembra difficile che possa essere il titolare. Gagliardini è il favorito per sostituirlo. A sinistra rimane il ballottaggio tra Young e Perisic, mentre davanti confermati Lautaro Martinez e Lukaku».