Vidal, oggi l’operazione al ginocchio: attesa per l’esito

Arturo Vidal (foto Tommaso Fimiano – Copyright Inter-News.it)

Vidal oggi si sottoporrà a intervento chirurgico, come già anticipato ieri (vedi articolo). Dall’esito dell’operazione si capirà qualcosa di più sui tempi di recupero, che salvo sorprese saranno comunque attorno ai trenta giorni.

SI OPERA – Arturo Vidal è atteso oggi all’Istituto Humanitas di Rozzano, lo stesso dove è ricoverato in via precauzionale Giuseppe Marotta (vedi articolo). Il centrocampista dell’Inter si sottoporrà a intervento chirurgico in artroscopia, per provare a risolvere i problemi. Il cileno ha una sofferenza meniscale al ginocchio sinistro, che si è protratto per diverso tempo. I tempi di recupero sono stimati in circa quattro settimane, con ritorno possibile fra la trentesima giornata (col Cagliari) e la trentunesima (col Napoli). Per Vidal, quindi, ci sarà ancora tempo per chiudere la stagione in campo con l’Inter.