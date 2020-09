Vidal non convocato dal Barcellona per il trofeo...

Vidal non convocato dal Barcellona per il trofeo Gamper: Inter vicina?

Arturo Vidal Barcellona

Arturo Vidal con le valigie in mano per volare a Milano a firmare con l’Inter: ulteriore conferma è arrivata dalla lista dei convocati dal Barcellona per il trofeo Gamper

DECISIONE – Arturo Vidal non compare nell’elenco delle convocazioni scelte dall’allenatore dal Barcellona, Ronald Koeman, per Barcellona-Elche, partita valida per il trofeo Gamper in programma oggi alle ore 19. Potrebbe essere un altro indizio del trasferimento ormai prossimo all’Inter, non appena sarà definito il passaggio di Diego Godin al Cagliari.