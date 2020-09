Vidal è dell’Inter: ufficiale il suo nuovo numero di maglia

Arturo Vidal

Vidal è dell’Inter dalle 11 di stamattina (vedi articolo). Il centrocampista cileno, quarto acquisto nerazzurro dopo Hakimi, Kolarov e Pinamonti, ha anche scelto il suo nuovo numero di maglia. Ecco quale si tratta.

LA SCELTA – Arturo Vidal vestirà la maglia numero 22 nell’Inter 2020-2021. Il centrocampista cileno ha scelto la “continuità”, visto che si tratta dello stesso che aveva portato negli ultimi due anni a Barcellona. È anche quello della prima stagione alla Juventus, 2011-2012, mentre per il resto aveva usato il 23 fra Colo-Colo, Bayer Leverkusen, il resto del periodo in bianconero e Bayern Monaco. L’ultimo 22 in nerazzurro era stato Adem Ljajic, nel 2015-2016. Vidal potrà debuttare già sabato sera (ore 20.45) contro la Fiorentina.