Vidal-Inter, prima parte delle visite mediche in corso. Poi firma sul contratto

Vidal Espanyol-Barcellona

Lo riporta “Goal.com”: Arturo Vidal, dopo essere arrivato a Milano nella serata di ieri, avrebbe cominciato in mattinata l’iter che lo porterà verso la firma ufficiale con l’Inter

FINALMENTE – Dopo un’attesa durata settimane, l’Inter è pronta ad accogliere per davvero Arturo Vidal. Arrivato nella serata di ieri, il cileno sta sostenendo in queste ore la prima parte delle visite mediche. I controlli di rito saranno suddivisi, al solito, tra il CONI e la clinica Humanitas. Successivamente, secondo “Goal.com”, Vidal passerà in sede per apporre la sua firma sul contratto che lo legherà all’Inter per due stagioni (con opzione per la terza). Antonio Conte non vede l’ora di riabbracciarlo. Seguiranno aggiornamenti.