Vidal-Inter, percentuali in calo. Sprint Marotta per Eriksen:...

Vidal-Inter, percentuali in calo. Sprint Marotta per Eriksen: le cifre – SM

Le prestazioni di Arturo Vidal col Barcellona complicano i piani dell’Inter che così con Marotta cerca di accelerare per Christian Eriksen del Tottenham

LE ULTIME – Secondo quanto riportato da “SportMediaset.it”, a seguito delle prove di Arturo Vidal con la maglia del Barcellona, le possibilità dell’Inter di vedere il cileno alla corte di Antonio Conte sarebbero in leggero calo. Il club nerazzurro potrebbe aggiudicarselo con un’offerta di circa 20 milioni di euro, magari in prestito con obbligo di riscatto, ma per ora non intenderebbe andare oltre una proposta da meno di 15 milioni e una formula che comprenda solo il diritto di riscatto. Beppe Marotta potrebbe così effettuare una nuova offerta per cercare di accontentare Conte, ma saprebbe bene che ha dalla sua parte la pista più che possibile di Christian Eriksen. Per quest’ultimo infatti i nerazzurri potrebbero offrire 25 milioni di euro al Tottenham.