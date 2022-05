Vidal: «Gruppo Inter determinato, abbiamo obiettivi! Speciale una partita»

Arturo Vidal è stato intervistato per il Matchday Programme ufficiale di Inter-Empoli, trentaseiesima giornata del campionato di Serie A, in programma domani alle 18.45. Leggi qui l’intervista completa.

PROTAGONISTA – Arturo Vidal ha parlato così della gara in cui, con la maglia dell’Inter, ha inciso maggiormente: «Nella mia carriera ho avuto la fortuna di essere protagonista in partite importanti. Con la maglia dell’Inter è successo nella vittoria contro la Juventus del 17 gennaio 2021. Con il mio gol e quello di Barella abbiamo vinto una partita che ci ha dato una grossa spinta verso la conquista dello scudetto».

OBIETTIVI – Vidal ha poi parlato del gruppo Inter e degli obiettivi della squadra: «Ho sempre rincorso il pallone perché per me significava e significa ancora oggi passione, divertimento, obiettivi e vita. Per questo la mia determinazione e la voglia di vincere sono sempre al massimo. Gioire insieme ai compagni è la cosa più bella, insieme al poter aiutare la squadra. Questo gruppo è composto di calciatori determinati, uniti in campo e fuori per dare il meglio e raggiungere i nostri obiettivi, come abbiamo fatto per la Supercoppa».

Fonte: Matchday Programme Inter-Empoli