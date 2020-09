Vidal-Inter: fatti progressi, giocatore atteso a Milano? – SM

Condividi questo articolo

Arturo Vidal Barcellona

Vidal-Inter è un affare ormai sempre più vicino alla conclusione. Secondo Claudio Raimondi per “Sport Mediaset” il centrocampista cileno è sempre più vicino a liberarsi dal Barcellona e potrebbe arrivare a Milano tra poche ore

ACCORDO TROVATO? – Raimondi sostiene che Arturo Vidal abbia trovato l’accordo per la risoluzione del suo contratto col Barcellona, potrebbe arrivare a Milano nella giornata di oggi per firmare il contratto che lo legherà all’Inter: «L’agente del giocatore lo ha liberato ed è atteso in queste ore il cileno a Milano, firmerà un biennale da 6 milioni a stagione».