Vidal-Inter, cileno ancora in albergo: attesa per firma e ufficialità – Sky

Vidal Espanyol-Barcellona

Vidal, dopo aver salutato e ringraziato il Barcellona sui social (vedi articolo), si prepara a mettere nero su bianco il suo accordo con l’Inter. Matteo Barzaghi – intervenuto nel corso della diretta di “Sky Sport 24” – fa il punto sulle tempistiche del cileno e su Salcedo (vedi articolo)

FIRMA A BREVE – Arturo Vidal tra non molto firmerà il contratto che lo legherà all’Inter: «Quanto manca per la firma? Non penso molto – afferma Matteo Barzaghi -, tra poco Vidal lascerà l’albergo e si recherà nella sede dell’Inter dove firmerà il suo contratto. Intanto qui in sede è arrivato da poco Tony D’Amico, direttore sportivo del Verona, e subito dopo di lui l’agente Giuseppe Riso: si sta parlando di Eddie Salcedo che potrebbe tornare al Verona».