Vidal-Inter, Barcellona rassegnato a perderlo? Sostituto in rampa di lancio

Il Barcellona si starebbe facendo una ragione rispetto al possibile addio di Arturo Vidal all’Inter nel corso di questo mese

DOPO VIDAL – Infatti, secondo quanto riportato dal sito del Mundo Deportivo, il Barcellona si starebbe cautelando promuovendo il canterano Riqui Puig. Complici il trasferimento di Alena al Betis, l’infortunio di Arthur e il “caso Vidal” con possibile partenza in direzione Inter, il giovane centrocampista potrebbe scendere in campo il 4 gennaio nella partita di Liga, Espanyol-Barcellona, il 9 gennaio in Arabia Saudita nella semifinale in Supercoppa spagnola contro l’Atletico Madrid e il 12 gennaio nell’ipotetica finale. Insomma, la cessione del cileno al club nerazzurro darebbe un impulso non da poco alle possibilità di Puig di giocarsi le sue carte in Prima Squadra blaugrana.