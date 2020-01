Vidal-Inter al bivio, lui segna con il Barcellona! 1-2 contro l’Espanyol

Vidal e l’Inter, un amore nato nelle ultime settimane, ma che potrebbe non concretizzarsi. Il centrocampista è rimasto inizialmente in panchina nel match tra Espanyol e Barcellona. Il suo ingresso in campo, però, è decisivo: gol e vantaggio blaugrana

GOL E MERCATO SULLO SFONDO – Arturo Vidal non delude i fan del Barcellona. Il centrocampista non è titolare nelle gerarchie del suo attuale club, ma riesce a essere decisivo anche subentrando dalla panchina. Gran gol di testa su assist di Suarez al 59esimo della ripresa che segna il sorpasso sui rivali dell’Espanyol. A questo punto, si complica la trattativa con l’Inter, anche alla luce delle parole di Valverde. Il campo dà indicazioni sul mercato: l’Inter continua a sognare Vidal, il suo gol complica l’affare?