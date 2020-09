Vidal-Inter, agente stringe con Barcellona! Parte countdown – Sport

Arturo Vidal Espanyol-Barcellona

Sarebbe ormai davvero solo questione di giorni per il centrocampista del Barcellona, Arturo Vidal, all’Inter grazie anche all’importante aiuto da parte del suo agente, Fernando Felicevich

CHIUSURA – Presto l’allenatore dell’Inter, Antonio Conte, potrebbe abbracciare Arturo Vidal. L’agente del centrocampista cileno, Fernando Felicevich, starebbe definendo gli ultimi dettagli con il Barcellona, sostiene il sito di Sport. Il giorno giusto per l’approdo del giocatore in Italia potrebbe essere lunedì o martedì. Una volta giunto nel nostro Paese sosterrà il test Covid-19 e le visite mediche. Dopodiché ci sarà la presentazione ufficiale e quindi il calciatore si unirà alla formazione nerazzurra. Il suo accordo con il club meneghino ci sarebbe da pochi giorni. Vidal avrebbe scelto l’Inter preferendola ad altre pretendenti per rincontrare il suo ex tecnico Conte. Il club blaugrana dovrebbe liberare a zero il centrocampista, ma sarebbe escluso che al Barça vada una cifra simbolica. Sta di fatto che ormai la trattativa sarebbe in fase molto avanzata.