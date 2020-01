Vidal in panchina per Espanyol-Barcellona, gioca Rakitic! Assist all’Inter?

Vidal in panchina per Espanyol-Barcellona, gioca Rakitic! Assist...

Vidal non è nell’undici iniziale di Valverde per Espanyol-Barcellona. L’Inter continua ad attendere un’apertura dal club blaugrana sul fronte mercato, intanto il cileno colleziona un’altra panchina

PANCHINA – Arturo Vidal non è stato scelto dal tecnico Ernesto Valverde per il derby di Barcellona in casa dell’Espanyol. Al suo posto, al fianco di Sergio Busquets e Frenkie de Jong è stato preferito Ivan Rakitic. Una notizia che l’Inter accoglie con ottimismo dal punto di vista di una presa di posizione del cileno, già scontento per il poco spazio concessogli. Non resta che attendere lo svolgersi dei novanta minuti per capire se e quando farà il suo ingresso in campo il numero 22 tanto voluto da Antonio Conte. Di seguito il tweet del club catalano con la formazione ufficiale.