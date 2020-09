Vidal in arrivo a Milano. Poi visite e firma con l’Inter: il programma – Sky

Condividi questo articolo

Vidal

Vidal è in procinto di sbarcare a Milano. Presto, la sua nuova avventura con la maglia dell’Inter avrà inizio. Matteo Barzaghi, in collegamento su “Sky Sport” fornisce le ultime notizie

IN ARRIVO – Questi gli aggiornamenti su Arturo Vidal da Matteo Barzaghi per “Sky Sport”: «Vidal è in arrivo, colpo richiesto da Antonio Conte. Il programma: a breve arriverà a Milano. Domani effettuerà le visite mediche e poi apporrà la firma sul contratto che lo legherà all’Inter. È un colpo importante per i nerazzurri che vanno a rinforzare il centrocampo, che è già di qualità».