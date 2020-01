Vidal, giorni di attesa. Inter traccia la linea, palla al Barcellona – GdS

Secondo la “Gazzetta dello Sport” sono giorni di attesa per definire l’operazione tra Inter e Barcellona per portare Arturo Vidal a Milano. Bisognerà infatti attendere la prossima settimana, quando i blaugrana rientreranno dall’Arabia Saudita dove è in programma la Supercoppa di Spagna.

GIORNI DI ATTESA – Per quanto riguarda il nome di Arturo Vidal, la pista tracciata dall’Inter è ben nota. Il giocatore resta sempre l’obiettivo numero uno non solo per il centrocampo, ma per il mercato di gennaio in generale. La decisione sul suo futuro è però rimandata alla prossima settimana, quanto il Barcellona rientrerà dall’Arabia Saudita dove, al momento, sta disputando le final four della Supercoppa di Spagna (domani è in programma la semifinale contro l’Atletico Madrid e, in caso di vittoria, domenica si giocherà la finale).

DECISIONE – Nel frattempo l’agente del giocatore – che cura anche gli interessi di Alexis Sanchez – è a Milano. L’Inter ha pronto un contratto fino al 2022 per il centrocampista cileno, ma molto dipende dalle scelte tecniche del Barcellona che, dopo aver ceduto Carles Aleña, non sembra essere ben disposta a lasciar partire un altro giocatore. Conterà però molto anche la volontà del giocatore che vede di buon occhio un eventuale ritorno in Italia. Ed è proprio questa la speranza in casa nerazzurra, per regalare ad Antonio Conte uno dei suoi “uomini” e un grande rinforzo per lanciare l’assalto finale alla Juventus e al campionato.