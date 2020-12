Vidal fissa l’obiettivo: “Daremo il massimo per vincere lo scudetto!”

Vidal (foto Tommaso Fimiano – Copyright Inter-News.it)

Arturo Vidal reagisce all’eliminazione dell’Inter dalla Champions League fissando il vero obiettivo stagionale dei nerazzurri.

TRAGUARDO – Arturo Vidal si rammarica per l’eliminazione dell’Inter dalla Champions League, dopo lo 0-0 contro lo Shakhtar Donetsk. Lo stesso cileno, infatti, ha contribuito in modo importante con alcune prestazioni negative alla precoce eliminazione (nonostante ieri fosse fuori dal match). Al tempo stesso, però, l’ex Barcellona fissa in modo chiaro l’obiettivo stagionale dell’Inter. Ecco le sue parole sui social: “É molto triste vedere persa un’occasione única per qualificarci agli ottavi di finale della Champions 😢 ma ci alzeremo e impareremo dai nostri errori dando il massimo e mettendocela tutta ad ogni partita per vincere lo scudetto.. 💪🏽💪🏽Forza @inter!!!🖤💙😉👍🏽💪🏽“.