Vidal, distanza tra Inter e Barcellona! Cileno chiave per Lautaro Martinez?

Condividi questo articolo

Arturo Vidal in orbita Inter: il club nerazzurro sarebbe tornato sul cileno che potrebbe essere decisivo per Lautaro Martinez al Barcellona

VIDAL – Secondo quanto riportato dal sito di Sport, negli ultimi giorni l’Inter si sarebbe fatta in avanti per Arturo Vidal. Un nuovo tentativo, visto quello andato a vuoto a gennaio. Un assalto dettato dalla volontà dell’allenatore nerazzurro Antonio Conte che lo rivorrebbe tra le proprie fila. La società meneghina valuterebbe il cileno 15 milioni di euro. Il Barcellona invece non sarebbe disposto a dire addio al centrocampista per meno di 20 milioni. Ci sarebbe dunque distanza, ma non incolmabile. Infatti in ballo ci sarebbe sempre l’affare per Lautaro Martinez in maglia blaugrana. In questo senso i nerazzurri aprirebbero alla possibilità di inserire l’ex Juventus nella trattativa.

LAUTARO MARTINEZ – Una contropartita che farebbe al caso della società catalana che avrebbe così l’opportunità di diminuire il cash da dare ai lombardi. Se la valutazione da parte di questi ultimi resterà di 111 milioni di euro dell’argentino, come da clausola rescissoria, l’idea potrebbe essere di inserire il cileno valutandolo almeno 20 milioni. Dal canto suo Vidal sarebbe disposto a trasferirsi all’Inter, visto che così assumerebbe un ruolo da protagonista grazie a un tecnico che lo apprezza molto. Il tutto considerando anche l’aspetto del contratto che gli consentirebbe di competere comunque ad alti livelli a fine carriera.