Vidal corre e torna alla carica, pronto per Verona-Inter dal 1′?

Arturo Vidal Inter-Fiorentina

Durante l’allenamento di oggi (vedi articolo), si è visto anche e soprattutto Arturo Vidal. Il cileno, rientrato da un infortunio e sceso in campo nel secondo tempo della sfida di ieri contro lo Spezia, sembra essere pronto per tornare dal primo minuto in Verona-Inter.

CARICA – Si prepara Arturo Vidal per tornare finalmente in campo dal primo minuto. Il cileno, vittima di un infortunio che lo ha tenuto lontano dal campo nelle ultime partite, è tornato a disposizione di Antonio Conte nella vittoria di ieri per 2-0 contro lo Spezia a San Siro. L’obiettivo, adesso, è di essere schierato dal primo minuto di gioco. L’occasione potrebbe essere Verona-Inter di mercoledì, come dimostrano anche le immagini dell’allenamento di oggi. Il centrocampista ex Barcellona ha infatti pubblicato una foto in cui lo si vede correre, correlata da una frase motivazionale, che potrebbe essere tradotta più o meno con “Adesso sì che siamo al massimo!”. E, sicuramente, la voglia di dimostrarlo in campo è davvero tanta.