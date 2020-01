Vidal convocato per il derby di Barcellona! Inter, l’attesa continua

Condividi questo articolo

Vidal è sempre al centro del tormentone di mercato che lo riguarda sul fronte Inter. Intanto però Valverde fa seguire i fatti alle parole (QUI per leggerle) e convoca il cileno per il derby di Barcellona

SEGNALE – Arturo Vidal, almeno oggi, sembra un po’ più lontano dall’Inter. Come ormai noto, Antonio Conte l’ha messo al primo posto della lista di mercato per gennaio ma il Barcellona continua a fare muro. Il tecnico blaugrana Ernesto Valverde ha infatti convocato il giocatore per il derby di domani sera contro l’Espanyol. Notizia praticamente attesa dopo le parole nella conferenza di vigilia, anche in virtù dell’infortunio di Arthur e della cessione in prestito di Carles Alena. Non resta che attendere le 21 di domani per capire se il cileno verrà addirittura scelto dal primo minuto, sarebbe un messaggio all’Inter che continua a restare alla finestra. A questo punto, però, il posto da titolare è molto probabile. L’alternativa per affiancare Sergio Busquets e Frenkie de Jong in mezzo al campo sarebbe Ivan Rakitic. La dirigenza nerazzurra attende il sì dei catalani, che però è tutt’altro che scontato. Di seguito la lista dei convocati diramata da Valverde, con il numero 22 di Vidal che spicca.