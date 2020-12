Vidal: “Conte mi ha dato una svegliata forte! 4 cose per essere felice”

Vidal (foto Tommaso Fimiano – Copyright Inter-News.it)

Arturo Vidal, centrocampista dell’Inter, ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di “Sky Sport”: le sue dichiarazioni

GOL – Infine dopo la prima e la seconda parte, ecco la terza parte dell’intervista rilasciata da Arturo Vidal, centrocampista dell’Inter, ai microfoni di “Sky Sport”. «Prima giocavo più avanti e avevo più possibilità di far gol. Adesso la squadra gioca diversamente, quindi non ho avuto più tante opportunità di stare vicino alla porta, però secondo me farò il massimo come sempre».

CONTE – Vidal su Antonio Conte. «Avevo un po’ dimenticato come lavora lui. Ero andato al Bayern Monaco e al Barcellona, dove si lavora in modo differente rispetto all’Italia. Poi sono tornato qua e mi ha dato una svegliata molto forte. Però mi piace lavorare bene, quindi ogni giorno mi preparo al massimo per essere un giocatore forte qua e vincere qualcosa. Conte? Mi sembra che lavori di più qua, lui fa di tutto. Alla Juventus era più tranquillo. Qua fa il massimo».

DESIDERATO DA ANNI – Vidal sul fatto che l’Inter lo volesse da qualche anno. «È vero. Sono stato troppo vicino sempre all’Inter, loro hanno fatto di tutto per portarmi qua, ma non era arrivato il momento. Adesso era il momento, con il mister abbiamo un buon rapporto. Sono qua e voglio fare il massimo. Tra poco tornerà il vero Vidal. Sono già al 100%. All’inizio non ho avuto tanto tempo per allenarmi bene perché nel cambio dal Barcellona a qua qualche giorno dopo ho iniziato a giocare velocemente e a giocare qualche partita di seguito, quindi adesso sto bene».

COSA GLI È PIACIUTO – Vidal su qual è la cosa che gli è piaciuta di più del vestire questa maglia. «Che c’è gente che ha tanta fame come me, che sono giovani che vogliono dimostrare di essere forti».

DESIDERIO – Vidal su cosa deve succedere per essere felice. «Vincere, fare il massimo e far vedere il vero Vidal. E che i miei bambini siano felici. Se la cresta rimane? Sì, quella sempre».