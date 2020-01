Vidal (con Eriksen) può aspettare, Inter concentrata su ben altro per ora

L’operazione per portare Vidal a Milano è “congelata” e anche quella che riguarda Eriksen deve attendere. Come ripreso da “Sport Mediaset”, l’Inter lavora sul mercato ma il pensiero principale in questo lungo weekend va in tutt’altra direzione

OBIETTIVI DIVERSI – Il mercato dell’Inter oscilla tra due grandi nomi, entrambi per il centrocampo. Le possibilità di arrivare a Christian Eriksen già a gennaio ci sono, soprattutto dopo l’apertura di José Mourinho alla sua uscita immediata. Altrimenti se ne parlerà in estate, quando il fuoriclasse danese del Tottenham sarà a parametro zero. Diversa la situazione per Arturo Vidal, bloccato da Ernesto Valverde ma desideroso di lasciare subito la Spagna. Dopo aver respinto la denuncia sul pagamento dei bonus richiesti, il jolly cileno dovrà ricorrere alla giustizia ordinaria per cercare uno strappo ancora più netto con il Barcellona, come si augurano in casa nerazzurra. Ma per ora la testa non è al mercato, perché l’Inter è concentrata sulla trasferta di Napoli, in programma lunedì sera. Obiettivo tre punti in Serie A, poi il centrocampista nella prossima settimana.