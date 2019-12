Vidal boom, denuncia il Barcellona per i premi! Va in rottura per l’Inter?

Vidal ha denunciato il Barcellona per alcuni premi non pagati. Il sito spagnolo “ABC” rivela infatti che gli avvocati del cileno sostengono che i blaugrana avrebbero corrisposto al giocatore la metà del dovuto. I catalani sospettano che ci sia la volontà di andarsene (all’Inter) dietro a questa mossa

MOSSA CLAMOROSA – Arturo Vidal in rottura col Barcellona? Il centrocampista, obiettivo conclamato dell’Inter, rompe gli indugi in maniera clamorosa denunciando la società catalana alla commissione di Liga e AFE. Premi non pagati, relativi alla passata stagione, dietro all’inaspettata azione del giocatore che avrebbe chiesto una somma di 2,4 milioni di euro. I blaugrana dal canto loro sostengono di non dover nulla a Vidal, che avrebbe quindi interpretato in maniera errata alcune clausole del contratto. Gli avvocati del cileno, lo scorso 5 dicembre, hanno adito le vie legali per far valere una clausola che prevede un tot di bonus in caso di 60% di partite ufficiali disputate. Il contratto di Vidal con il Barcellona sarebbe infatti costituito da diversi bonus legati alle presenze e agli obiettivi di squadra. I blaugrana avrebbero corrisposto al giocatore la metà di quanto ritenuto spettante di diritto dagli avvocati di Vidal. Barcellona che ha accolto con sorpresa la mossa del cileno, col sospetto che dietro a questa azione ci siano gli interessi di vari club in ottica mercato. Inter in prima fila.

Fonte: ABC.es