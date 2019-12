Vidal, Barcellona: “Chiedi soldi dopo 6 mesi solo ora che vuoi andare via”

Il Barcellona ha risposto ufficialmente ad Arturo Vidal, centrocampista blaugrana nel mirino dell’Inter, sul caso dei presunti bonus non pagati

RISPOSTA – Questa la risposta del Barcellona, riportata dal sito del Mundo Deportivo, ad Arturo Vidal, centrocampista blaugrana nel mirino dell’Inter, sulla richiesta del giocatore cileno di avere dal club catalano dei presunti bonus non corrisposti: “Questo è un caso senza precedenti, qualcuno ti paga un debito e, pur ritenendo non valide alcune clausole, aspetti sei mesi senza nemmeno avvisare educatamente che avresti potuto fare un errore. Tuttavia, all’improvviso quando pubblicano sulla stampa notizie sull’interesse del giocatore a lasciare il club, richiedi che un certo importo venga pagato entro 24 ore. Gli atti del signor Vidal mostrano che ha accettato pacificamente il pagamento, come concordato dalle parti e solo ora, per ragioni che non conosciamo e che potrebbero essere spiegate nel contesto menzionato, subito appare quell’interesse. Per sei lunghi mesi il signor Vidal non ha ritenuto opportuno comunicare a nessuno che non era d’accordo con l’interpretazione“.