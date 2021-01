Vidal avverte l’Inter: Â«Ho un sogno per terminare la mia carriera calcisticaÂ»

Vidal avverte l’Inter: «Ho un sogno per terminare la mia carriera calcistica»

Arturo Vidal

Vidal, intervistato dall’emittente cilena T13, dichiara in che modo sogna di terminare la sua carriera calcistica in Patria. Una notizia che non può sorprendere l’Inter, ovviamente. Ecco il primo estratto delle sue dichiarazioni

PRESIDENTE GIOCATORE – Il presente di Arturo Vidal si chiama Inter, ma il futuro sarà nel Rodelindo Roman: «Sarebbe un sogno! Mi vedo giocare con la maglia del Rodelindo Roman al termine della mia carriera calcistica. E spero di farlo in Prima Divisione (la Serie A cilena, ndr). Sperando che Dio voglia, l’obiettivo che ho con il Rodelindo Roman è di raggiungere la Prima Divisione. Essere una squadra importante in Cile e giocare i tornei internazionali». Vidal parla così della squadra del suo quartiere, in cui ha mosso i primi passi, e di cui ora – che è in Terza Divisione – è Presidente.