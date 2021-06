Vidal, altro brutto colpo: positivo al Coronavirus. Niente Copa America?

Altro brutto colpo per Arturo Vidal, dopo i numerosi infortuni che gli hanno praticamente fatto saltare tutta la seconda parte di stagione con l’Inter. Il giocatore, ha infatti annunciato di essere positivo al Coronavirus. Salterà le gare di qualificazioni ai Mondiali, ma potrebbe essere a rischio anche la Copa America.

POSITIVO – Arturo Vidal positivo al Coronavirus. È lo stesso giocatore dell’Inter ad annunciarlo, attraverso il suo profilo “Instagram” ufficiale: “Sfortunatamente nel test di oggi sono risultato positivo al Covid dopo essere stato in contatto con un amico positivo e asintomatico. Questa volta non potrò essere in campo, ma sosterrò i miei compagni di squadra con tutte le mie forze. Spero di recuperare presto per poter tornare a vestire la maglia del Cile. Ringrazio tutti gli operatori sanitari che curano tutti noi cileni, che stiamo lottando duramente contro questa pandemia. E a chi può vaccinarsi, chiedo per favore che lo faccia!”. Un brutto colpo per il centrocampista, che dovrà con ogni probabilità, dunque, saltare la Copa America.

