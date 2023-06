Vicario: «Pronto per una big? Prima le vacanze, poi ci penseremo!»

Vicario è finito nel mirino dell’Inter per sostituire l’eventuale partenza di Onana. Intanto ha risposto così alla domanda sul suo futuro

MERCATO − Guglielmo Vicario è stato premiato da Sport Mediaset come il miglior portiere dell’ultimo campionato di Serie A. Il portiere dell’Empoli è finito nel mirino dell’Inter per il dopo André Onana (vedi articolo). Le sue parole su Nazionale e futuro: «Orgoglio immenso e smisurato essere diventato il terzo portiere della Nazionale, ringrazio il mister tanto per questa grande opportunità. Pronto per il salto in una grande? Andiamo in vacanza che ne abbiamo bisogno e poi ci penseremo più avanti».