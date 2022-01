Vezzali: «Ok 50% negli stadi se situazione migliora». Chance Inter-Milan?

L’emergenza Covid-19 continua e qualche settimana fa il Governo ha deciso di ridurre la presenza negli stadi ad un massimo di cinquemila tifosi (vedi articolo). Valentina Vezzali – sottosegretario allo Sport -, durante l’evento YES – Youth, Education and Sport tenutosi all’Acquario Romano ha aperto alla possibilità di ritornare a breve al 50% della capienza

CHANCE – Il Covid-19 ha costretto nuovamente il Governo a ridurre la capienza negli stadi. Valentina Vezzali, Sottosegretario allo Sport, apre alla possibilità che dopo la sosta per le Nazionali si possa ritornare al 50% della presenza: «Se tra un paio di settimane la situazione migliora allora si può ripartire dal 50% negli impianti all’aperto e dal 35% per i palazzetti, con la speranza di arrivare alla capienza totale quando si tornerà alla normalità». Inter-Milan è la sfida in programma proprio dopo lo stop per le Nazionali.