Vertici Inter in sede, da Zhang a Marotta: rinnovo Inzaghi e non solo − Sky

Dopo Beppe Marotta è arrivato in sede Inter anche il presidente Zhang. Nell’agenda, l’annuncio del rinnovo di Simone Inzaghi. Sul tavolo, però, anche altre questioni

ATTESA RINNOVO − In sede Inter, sono appena arrivati tutti i vertici: da Beppe Marotta fino a Steven Zhang. Giornata importante per in nerazzurri con l’attesa per l’annuncio del rinnovo di Simone Inzaghi. Come riporta Matteo Barzaghi, inviato Sky Sport, il tecnico prolungherà il suo contratto fino al 2024. Oltre al rinnovo di Inzaghi, ovviamente, si parlerà anche di Romelu Lukaku. L’Inter ha avanzato la sua ultima offerta al Chelsea di sette milioni di euro più bonus. Si attende la risposta del Chelsea ma filtra cauto ottimismo per chiudere il tutto entro questa settimana.