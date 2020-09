Verona-Inter Women: nerazzurre in crescita, super Moller! 1-2 prezioso

Attilio Sorbi Inter Women

Verona-Inter Women è appena terminata con il punteggio di 1-2 in favore della squadra ospite. Dopo un inizio di campionato decisamente difficile, arriva un successo importante per il club nerazzurro con una super Moller. Buona prestazione per le ragazze di Sorbi

VITTORIA IMPORTANTE – Successo prezioso per l’Inter Women. La partita è appena terminata con il punteggio di 1-2, grazie all’enorme prestazione di Moller. E’ lei a portare le nerazzurre in vantaggio da pochi passi, dopo un tocco di Baresi, al 13esimo. Poi è arrivato il pareggio della squadra di casa grazie a Bragonzi, ma la reazione delle nerazzurre è puntuale. Gran gol di una devastante Moller per finire il primo tempo in vantaggio. Il secondo tempo è equilibrato e la squadra di Sorbi è costretta a soffrire dopo l’espulsione di Simonetti, ma il punteggio non cambia: Verona-Inter Women finisce 1-2. Con questo successo le nerazzurre salgono a 3 punti in classifica.