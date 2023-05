Verona-Inter, torna Handanovic in porta! Le probabili formazioni

Tra poco meno di ventiquattro ore l’Inter sarà di nuovo in campo per confermare le ultime due vittorie consecutive. Simone Inzaghi, secondo Sky Sport, darà fiducia ancora a Samir Handanovic in porta. Questa è la probabile formazione nerazzurra.

RITORNO – Samir Handanovic tornerà titolare in porta contro il Verona al Bentegodi. Nel turno infrasettimanale di campionato Simone Inzaghi potrebbe dare ancora spazio al portiere sloveno, riportando André Onana in panchina. Turnover ampio per il piacentino, in difesa giocherà nuovamente Danilo D’Ambrosio con Stefan de Vrij al centro. A centrocampo Henrikh Mkhitaryan è davanti a Nicolò Barella, sulle fasce l’unico dubbio è Raoul Bellanova a sinistra o Federico Dimarco. In attacco Inzaghi manderà in campo la coppia dello scorso anno: Lautaro Martinez-Edin Dzeko. Inter (3-5-2): Handanovic; D’Ambrosio, de Vrij, Acerbi; Dumfries, Mkhitaryan, Brozovic, Calhanoglu, Dimarco; Dzeko, Lautaro Martinez.

fonte: Sky Sport