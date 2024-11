Verona-Inter, sul migliore in campo nessun dubbio! Il premio

Verona-Inter ha visto i nerazzurri vincere con il risultato di 5-0. Il pomeriggio è tutto per Joaquin Correa, che si porta a casa diversi premi. Su X il post del club meneghino.

MVP – Un gol, due assist, tre passaggi chiave, due grandi opportunità create, un duello aereo vinto su due, tre falli subiti. Questi sono diversi dei dati che raccontano il pomeriggio di Joaquin Correa in Verona-Inter. Il Tucu ha illuminato per la seconda volta con la maglia nerazzurra il Bentegodi, deliziando il pubblico della miglior prestazione di un attaccante dell’Inter in questa stagione. I tifosi del club meneghino lo hanno riconosciuto e lo hanno votato in massa.

Correa conquista perciò non solo il premio di MVP della Lega Serie A, ma anche il premio di migliore in campo dell’Inter. L’argentino si è finalmente ritrovato e ha dato dimostrazione di poter essere un’arma utile agli ordini di Simone Inzaghi. L’allenatore gli ha dato fiducia in questa settimana e ha ricevuto i risultati sperati per tanto tempo negli ultimi anni. Correa ha risposto presente e molto probabilmente si è conquistato un posto per le prossime partite dell’Inter. Ovviamente non sarà a disposizione per la Champions League: il motivo è l’assenza dalla lista consegnata ad inizio anno alla UEFA.