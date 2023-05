Verona-Inter, si rivede Handanovic! Ballottaggio a centrocampo – CdS

Verona-Inter andrà in scena questa sera alle 21. In porta, secondo il Corriere dello Sport, ci sarà Handanovic. Dubbi a centrocampo. Di seguito la probabile formazione di Inzaghi

SCELTE – Verona-Inter è in programma questa sera alle 21. Per la delicata sfida del Bentegodi, secondo l’edizione odierna del Corriere dello Sport, Inzaghi è pronto a varare il turnover: in difesa turno di riposo per Darmian e Bastoni, al loro posto pronti D’Ambrosio e de Vrij con Acerbi che scala a sinistra. A centrocampo ballottaggio Barella-Mkhitaryan per una maglia da titolari al fianco di Calhanoglu e Brozovic. In attacco si rivedrà Dzeko dal 1′ al fianco di Lautaro Martinez. Di seguito la probabile formazione dell’Inter.

INTER (3-5-2): Handanovic; D’Ambrosio, de Vrij, Bastoni; Dumfries, Gagliardini, Brozovic, Calhanoglu, Dimarco; Lautaro Martinez, Dzeko.

Fonte: Corriere dello Sport – P.gua