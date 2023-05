Verona-Inter, Gagliardini più di Barella! Non unico cambio – Sky

L’Inter sfiderà domani sera il Verona al Bentegodi. Secondo quanto riportato da Sky Sport a centrocampo Gagliardini è favorito su Barella per una maglia da titolare

IN GRUPPO − L’Inter, dopo la bella vittoria sulla Lazio, sarà ospite domani sera sul campo del Verona. In vista del big-match di sabato contro la Roma e, soprattutto, l’andata dell’Euroderby di Champions League contro il Milan, Inzaghi, secondo Sky Sport, potrebbe varare un ampio turnover. In difesa spazio a De Vrij dal 1′ al posto di Acerbi. A centrocampo riposo per Barella, con Gagliardini favorito per una maglia da titolare accanto a Brozovic e Calhanoglu. In attacco confermata l’alternanza: a Verona si rivedranno Lautaro Martinez e Dzeko dal 1′ con Lukaku e Correa che partiranno dalla partita. Di seguito la probabile formazione.

INTER (3-5-2): Onana; D’Ambrosio, de Vrij, Bastoni; Dumfries, Gagliardini, Brozovic, Calhanoglu, Dimarco; Lautaro Martinez, Dzeko.