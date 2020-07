Verona-Inter, 1-0 al 45′: Lazovic gela i nerazzurri. Prestazione insufficiente

Condividi questo articolo

Termina il primo tempo di Verona-Inter, sfida valevole per la 31sima giornata di Serie A. Gol in apertura di Darko Lazovic, seguito da un brutto primo tempo giocato dai nerazzurri. Clicca QUI per seguire la cronaca live minuto per minuto della partita a cura di Inter-News.it.

PRIMO TEMPO – Dura ben poco la resistenza dell’Inter, con Lazovic che al 2′ che scappa sulla sinistra saltando facilmente Milan Skriniar, entra in area e trafigge Samir Handanovic sul primo palo: 1-0. Prima frazione di gioco a tinte quasi esclusivamente gialloblu, con i nerazzurri in netta difficoltà: al 19′ Miguel Veloso ci prova con un siluro dalla lunga distanza che si infrange però sul palo. Poco dopo, al 20′, è Federico Dimarco a provarci con una botta al volo che sfila di poco alla sinistra della porta nerazzurra. Si fa vedere timidamente l’Inter al 30′ con un calcio di punizione battuto da Alexis Sanchez che viene alzato sopra la traversa da Silvestri. Dopo due minuti di recupero termina questo primo tempo giocato, per usare un eufemismo, malissimo dalla squadra di Antonio Conte che di certo non ha fatto vedere alcun segnale di reazione dopo la sconfitta di San Siro contro il Bologna.

VERONA 1 – 0 INTER

MARCATORI: Lazovic (V) al 2′

HELLAS VERONA (3-4-2-1): 1 Silvestri; 13 Rrahmani, 21 Günter, 24 Kumbulla; 5 Faraoni, 34 Amrabat, 4 Miguel Veloso (C), 23 Dimarco; 88 Lazovic, 32 Pessina; 9 Stepinski.

A disposizione: 22 Berardi, 96 Radunovic; 6 Lovato, 33 Empereur; 7 Badu, 14 Verre, 18 Lucas Felippe, 28 Terracciano, 98 Adjapong; 10 Di Carmine.

Allenatore: I. Juric

INTER (3-4-1-2): 1 Handanovic (C); 2 Godin, 6 de Vrij, 37 Skriniar; 87 Candreva, 5 Gagliardini, 77 Brozovic, 15 Young; 20 Borja Valero; 9 Lukaku, 7 Sanchez.

A disposizione: 27 Padelli, 46 Berni; 13 Ranocchia, 31 Pirola; 8 Vecino, 18 Asamoah, 24 Eriksen, 32 Agoumé, 34 Biraghi; 10 Lautaro Martinez, 30 Esposito.

Allenatore: A. Conte

Note: Palo di Miguel Veloso (V) al 19′; Ammoniti: Dimarco (V) al 29′, Günter (V) al 37′, Borja Valero (I) al 45’+1, Amrabat (V) al 45’+1 ; Sostituzioni: /; Recupero: 2′