Verona-Inter, 0-0 al 45′: nerazzurri poco brillanti. Un difensore KO

Condividi questo articolo

Antonio Conte Inter

Termina il primo tempo di Verona-Inter, sfida valevole per la quattordicesima giornata del campionato italiano di Serie A. Nerazzurri poco brillanti, con un solo buon tentativo di Lautaro Martinez respinto da Silvestri. KO Dawidowicz, difensore dei gialloblu.

PRIMO TEMPO – Partono meglio i nerazzurri, con la prima occasione creata al 9′ con un potente rasoterra da fuori area da parte di Ashley Young, che sfila di un soffio a lato della porta di Silvestri. Al 26′ primo lampo anche per i gialloblu: sulla sinistra, Zaccagni libera in area Dimarco, ma è molto bravo Samir Handanovic a coprire il suo palo e a evitare la rete dell’uno a zero. Al 31′ Juric costretto al primo cambio, entra in campo Lovato al posto di Dawidowicz dopo un infortunio rimediato da quest’ultimo. Al 36′ ripartenza velenosissima dei nerazzurri, Lukaku in area appoggia a rimorchio per Lautaro Martinez, il cui tiro di prima intenzione viene deviato sopra la traversa da un grandissimo intervento di Silvestri. Dopo tre minuti di recupero – dovuti all’infortunio di Dawidowicz e a una brutta botta alla testa subita da Salcedo che ha richiesto l’intervento dei medici – arriva il fischio di fine primo tempo.

VERONA 0 – 0 INTER

MARCATORI: /

HELLAS VERONA (3-4-2-1): 1 Silvestri; 27 Dawidowicz, 23 Magnani, 17 Ceccherini; 5 Faraoni, 61 Tameze, 4 Miguel Veloso (C), 3 Dimarco; 20 Zaccagni, 90 Colley; 9 Salcedo.

A disposizione: 22 Berardi, 25 Pandur; 6 Lovato, 8 Lazovic, 13 Udogie, 14 Ilic, 15 Cetin, 19 Ruegg, 21 Gunter, 45 Yeboah, 72 Danzi, 99 Bertini.

Allenatore: I. Juric

INTER (3-4-3): 1 Handanovic (C); 37 Skriniar, 6 de Vrij, 95 A. Bastoni; 2 Hakimi, 23 Barella, 77 Brozovic, 15 Young; 14 Perisic, 9 R. Lukaku, 10 Lautaro Martinez.

A disposizione: 27 Padelli, 97 A. Radu; 5 Gagliardini, 11 Kolarov, 12 Sensi, 13 Ranocchia, 22 Vidal, 33 D’Ambrosio, 36 Darmian.

Allenatore: A. Conte

Note: Dawidowicz (V) infortunato al 31′; Ammoniti: Dawidowicz (V) al 29′, Brozovic (I) al 45’+1, Zaccagni (I) al 45’+3; Sostituzioni: Lovato per Dawidowicz (V) al 31′; Recupero: 3′ (PT)