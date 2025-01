Venezia-Inter, boom in infermeria: chi sarà disponibile per Inzaghi?

Simone Inzaghi deve fare i conti con una serie di infortuni e assenze importante. Di seguito il punto su disponibili e indisponibili a due giorni da Venezia-Inter.

INFERMERIA PIENA – La lista degli infortunati di Simone Inzaghi, forse, non è mai stata così lunga come a due giorni da Venezia-Inter. L’infermeria nerazzurra appare satura nell’anti-vigilia della sfida valida per la 20ª giornata del campionato di Serie A. Tra lungo degenti, acciaccati dell’ultima ora e infortunati in ripresa, dopo la caduta di Riyadh l’allenatore piacentino dovrà tornare in campo affrontando anche i problemi fisici, oltre che quelli psicologici, dei suoi uomini. Non è detto, ovviamente, che la sconfitta in Supercoppa Italiana debba necessariamente portare a un contraccolpo in campionato, ma ciò che è certo è che mister Inzaghi dovrà fare la conta per decidere chi schierare in Venezia-Inter. Vediamo nel dettaglio, allora, quali saranno i nerazzurri a disposizione dell’allenatore per la sfida di domenica pomeriggio.

Il punto su disponibili e indisponibili di Inzaghi per Venezia-Inter

NUOVAMENTE DISPONIBILI – La primissima situazione da segnalare, pensando a Venezia-Inter, è ovviamente il rientro a disposizione di due titolarissimi come Marcus Thuram e Benjamin Pavard. Il francese ha saltato solo la partita di Supercoppa Italiana contro il Milan, oltre al secondo tempo contro l’Atalanta in cui ha riscontrato il problema fisico. Breve per lui il tempo di recupero, dovuto alla lieve entità dell’infortunio. Fa molta più notizia, invece, il recupero di Pavard, che da più di un mese è fuori dalla disponibilità di Inzaghi, a causa di un problema molto più delicato. Entrambi i francesi ci saranno in Venezia-Inter, anche se con qualche differenza nell’impiego previsto.

INDISPONIBILI – Molto più complicata la situazione in infermeria, che risulta praticamente satura. Al lungo degente Francesco Acerbi, che sembra però finalmente in fase di effettivo recupero, dopo la finale di Supercoppa Italiana si sono aggiunti alla lista Joaquin Correa e Hakan Calhanoglu. Come Acerbi, anche l’argentino e il turco registrano miglioramenti e pare possano presto rientrare in squadra, ma non per Venezia-Inter. Indisponibili per la trasferta contro i lagunari saranno anche Aurel Bisseck, come comunicato dallo stesso club nerazzurro, e Henrik Mkhitaryan, stando alle ultime che filtrano dall’ambiente. Punto interrogativo su Davide Frattesi, anch’esso acciaccato, oltre che protagonista indiscusso del mercato di gennaio.