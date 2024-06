IN – Venezia, parla il DS: «Carboni e Correa? Ne parleremo! Ora una priorità»

Filippo Antonelli Agomeri, direttore sportivo del Venezia, ha parlato a margine dell’incontro nella sede dell’Inter. Di seguito le dichiarazioni interessanti sull’interesse per Carboni e Correa raccolte dal nostro inviato Onorio Ferraro.

VISITA – Filippo Antonelli Agomeri chiarisce i motivi della visita odierna alla sede dell’Inter. Ovviamente non mancano le suggestioni di mercato: «Sono qui nella sede dell’Inter per i rapporti con la dirigenza, Ausilio, Baccin, Marotta, che tra l’altro hanno avuto un passato a Venezia. Quindi mi sembrava giusto venire a scambiare due chiacchiere, è quello che faremo un po’ con tutte le società italiane. Interesse per Valentin Carboni? Adesso la priorità è quella di trovare un allenatore, poi sicuramente parleremo anche dei giocatori. L’Inter ha dei calciatori importanti quindi vediamo un po’».

Venezia, non solo Carboni dell’Inter: interesse per Correa?

PRIORITÀ – Il direttore sportivo del Venezia Antonelli continua, rispondendo ai giornalisti anche su un altro nome in orbita Inter: «Di Francesco? Sicuramente è uno dei profili che ci interessa ma prima dobbiamo risolvere la questione Vanoli. Qual è la caratteristica che deve avere l’allenatore del Venezia? Sicuramente una motivazione forte, poi quello che ha dimostrato il nostro allenatore Vanoli, a cui faccio ancora una volta i complimenti. Credere in un progetto che possa durare nel tempo e non solo fine a se stesso. Tessmann? È un giocatore del Venezia, lo vorremmo tenere. Correa? Prima dobbiamo prendere l’allenatore».