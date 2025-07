Venerato (RAI) annuncia: «Asllani promesso ceduto al Sassuolo! Lui tentenna»

Ciro Venerato lancia una notizia: ossia l’accordo tra Inter e Sassuolo per il trasferimento di Asllani. Ecco le ultime raccontante dal giornalista della Rai. L’albanese ha già rifiutato il Real Betis.

CEDUTO MA TENTENNA – L’Inter lavora alle uscite per ricavare un bel gruzzoletto da reinvestire sul mercato in entrata. Dopo aver incassato 9 milioni per Tajon Buchanan dal Villarreal e circa 10 milioni di euro per Aleksandar Stankovic dal Club Brugge, lavora anche alla cessione di Kristjan Asllani. A tal proposito, Ciro Venerato, in collegamento su Rai Due durante la Domenica Sportiva, ha rivelato questo: «C’è un braccio di ferro con Kristjan Asllani. L’Inter lo ha promesso ceduto al Sassuolo per 15 milioni di euro, ma il tentennamento del centrocampista può creare problemi». Quindi, a detta dell’esperto di calciomercato di Rai Sport, ci sarebbe già un accordo tra nerazzurri e Sassuolo per la cessione del centrocampista albanese classe 2002. Lo stesso giocatore nelle settimane precedenti aveva rifiutato il trasferimento al Real Betis in Liga, nonostante lo stesso club spagnolo avesse accontentato l’Inter dal punto di vista economico. Infatti, la volontà di Asllani è sola una: rimanere a giocare in Italia. Da capire adesso se la pista Sassuolo verrà confermata e soprattutto presa in considerazione dallo stesso giocatore.