Vecino pronto a tornare in campo? Conte ha in mente due date

Matias Vecino

Matias Vecino si appresta a calcare di nuovo i campi di gioco con la maglia dell’Inter. Ecco quando Conte potrebbe farlo tornare.

RIENTRO – Matias Vecino inizia a correre verso l’esordio stagionale con l’Inter. L’uruguaiano è fuori dal termine della scorsa stagione, quando si è operato per superare i problemi al ginocchio. Il numero 8 può diventare una risorsa importante nella rosa, considerando l’uscita di Radja Nainggolan, e la probabile partenza di Christian Eriksen. Tuttavia, Antonio Conte non intende assolutamente affrettare le cose. Vecino si allena di nuovo con la squadra solo da questa settimana, quindi al 99% sarà assente contro la Roma. Più probabile che torni tra i convocati in vista di Fiorentina-Inter, sfida di Coppa Italia di mercoledì prossimo (alle ore 15.00). Però è molto difficile che parta come titolare: più facile vederlo entrare in campo contro i viola a partita in corsa. Ma se dovesse saltare l’esordio anche contro la Fiorentina, a quel punto Conte potrebbe preservarlo in vista di Udinese-Inter (sabato 23 gennaio). Nei prossimi due big match contro Roma e Juventus, infatti, il tecnico intende puntare su chi sta meglio.