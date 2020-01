Vecino diventa jolly del mercato Inter, feeling con Conte spezzato – CdS

Il “Corriere dello Sport” mette in risalto la posizione di Vecino all’Inter. L’uruguaiano ha rotto con Conte ed è molto richiesto sul mercato.

TANTE OPZIONI – Vecino jolly di mercato. L’uruguaiano, infatti, potrebbe concretamente fare le valigie in questo mese di gennaio. Sulle sue tracce si sono messe il Siviglia e, soprattutto, l’Everton di Ancelotti. All’Inter non dispiacerebbe inserirlo nell’operazione Eriksen, girando il suo cartellino al Tottenham, e pure mettere in piedi uno scambio con il milanista Kessie. Questi ultimi due fronti, però, si sono sensibilmente raffreddati nelle ultime ore.

FEELING SPEZZATO – Certo è che Vecino non solo è una riserva del tandem Barella-Sensi, ma anche la sintonia con Conte pare essersi spezzata definitivamente. Insomma, la soluzione migliore per tutti sarebbe quella di separarsi. Il club nerazzurro valuta il cartellino dell’uruguaiano una ventina di milioni, così da mettere a segno una buona plusvalenza utile per il bilancio. Il suo posto in lista Uefa, in qualsiasi caso, verrà preso dalla new-entry in mediana, ovvero sempre più Eriksen. In mezzo al campo, quindi, Conte continuerebbe ad avere a disposizione 6 elementi, anche se, con la partenza di Vecino, gradirebbe un ulteriore aggiunta. Ad ogni modo, con l’uruguaiano non si è accesa la scintilla, sebbene con le sue caratteristiche, sulla carta, sembrava si potesse sposare con l’idea di calcio del tecnico pugliese.