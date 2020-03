Vecino, appello sul Coronavirus: “Stiamo a casa e vinciamo tutti insieme”

Condividi questo articolo

Vecino si espone sul Coronavirus, direttamente dal suo profilo Instagram. Il centrocampista, attualmente in quarantena come tutta l’Inter, sottolinea il suo punto di vista sul Covid-19, tra Italia e Uruguay. Di seguito le sue dichiarazioni e le raccomandazioni per tutti i suoi followers (qui le ultime dall’Oms)



NUOVO APPELLO – Matias Vecino ha pubblicato un vero e proprio appello sul Coronavirus, per sensibilizzare i suoi followers. Ecco le sue parole: “In Italia già da qualche settimana abbiamo capito e viviamo l’emergenza Coronavirus. In altre parti del mondo, ma in particolar modo nel mio Paese, l’Uruguay, solo adesso viene percepito il reale pericolo. Il mio è un appello: stiamo a casa e massima prevenzione. Questa partita la vinciamo tutti insieme. Rispettiamo le regole, io resto a casa”.