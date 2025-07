Vecchi e l’Inter Under 23: oggi inizia il primo raduno ufficiale!

Stefano Vecchi oggi inizierà i lavori con l’Inter Under 23, la seconda squadra nerazzurra. Visite mediche e raduno per tutti.

FIRMA – Il progetto Inter U23 sta diventando finalmente realtà e parteciperà al prossimo campionato di Lega Pro. Stefano Vecchi ha firmato il contratto con l’Inter U23. Il vecchio mister della Primavera tornerà in nerazzurro e ha firmato il contratto che lo legherà al club per guidare l’Inter Under-23. Nella sua ultima esperienza ha portato il Vicenza ai playoff di Lega Pro ed ha chiuso il campionato con 73 punti. Gli allenamenti della squadra inizieranno a breve: oggi comincerà ad Appiano Gentile la stagione dei giocatori della seconda squadra meneghina.

Vecchi e l’Inter Under-23 in costruzione: le certezze

SQUADRA – Insieme all’allenatore ci saranno tre figure Omar Danesi, Alessandro Ciullini e Paolo Castelli. Quest’ultimi, rispettivamente, come preparatore atletico e dei portieri. Sulla squadra delle prime notizie ci sono. Alessandro Calligaris sarà il portiere della compagine di Stefano Vecchi dopo aver vinto l’ultimo campionato con la Primavera. Thomas Berenbruch è in forse perché è cercato da alcuni club di Serie B, quindi di categoria superiore rispetto alla C. Per la porta già un vice Calligaris. Ma non solo, in arrivo anche altri due difensori esperti.