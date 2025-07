Vecchi: «Inter U23? Orgoglio farne parte, abbiamo due obiettivi»

Mister Stefano Vecchi ha parlato dell’Inter U23 e dell’inizio della sua avventura. Ecco cos’ha raccontato il nuovo allenatore della seconda squadra.

MOTIVO DI ORGOGLIO – Intervistato da Sky Sport, il mister della neonata Inter U23, mister Stefano Vecchi, ha parlato in questo modo: «Bella avventura, soprattutto stimolante. Ritornare qui, dove rivedo tante persone e dove ho condiviso tante emozioni da ragazzino prima e allenatore poi, è motivo di grande orgoglio. Il fatto che una società così importante come l’Inter mi abbia cercato per iniziare un progetto così ambizioso è molto bello. L’obiettivo, come ha detto il presidente, è quello di far crescere l’intero settore giovanile e poi siamo l’Inter, dobbiamo vincere più partite possibili in questo campionato di Serie C. E sono qui anche per questo».