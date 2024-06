Varga, le condizioni dopo la grande paura: il bollettino dell’Ungheria

Varga e le sue condizioni dopo il gravissimo impatto durante Scozia-Ungheria. La federazione magiara ha mandato un comunicato.

BOLLETTINO – Paura incredibile per Varga durante Scozia-Ungheria. Il centravanti magiaro al 66′ è stato abbattto involontariamente in uscita dal portiere della Scozia sbattendo con violenza poi la testa sul terreno da gioco. Privo di sensi, subito i giocatori hanno richiamato i medici per prestargli soccorso. In campo anche l’ambulanza a portare via Varga. La Nazionale ungherese ha dato aggiornamenti sulle condizioni del giocatore. Questo il bollettino: «Le condizioni di Barnabás Varga sono stabili! Il giocatore è attualmente ricoverato in uno degli ospedali di Stoccarda! Informeremo immediatamente se ci sono novità sul suo stato!».

Varga, dopo la grande paura ora più serenità

CONDIZIONI – Il bollettino sicuramente dà più tranquillità in merito alle condizioni di Varga. Il giocatore ungherese, un gol in questo Euro 2024, sta meglio e presto se ne saprà di più sulle sue condizioni. Bruttissime immagini quelle di Scozia-Ungheria, che hanno drammaticamente ricordato quelle dell’allora giocatore dell’Inter Christian Eriksen. In quel caso, le modalità furono differenti, con il danese che stramazzò a terra privo di sensi dopo aver avuto un terribile e drammatico infarto.