VAR e la ‘bussata’ di Rocchi in Udinese-Parma: scovato l’audio shock!

Settimana scorsa, la denuncia del guardalinee Domenico Rocca in merito al rigore di Udinese-Parma ha suscitato non poco scalpore. Ecco, grazie ai colleghi del Fatto Quotidiano, arriva anche l’audio nascosto tra in sala VAR con la cosiddetta “bussata” di Gianluca Rocchi.

LA SITUAZIONE – Settimana scorsa, il guardalinee Domenica Rocca, presente nella terna arbitrale di Udinese-Parma, ha inviato una dura lettera all’AIA per denunciare il grave episodio commesso dal designatore Gianluca Rocchi. Il designatore avrebbe bussato alla porta della sala VAR di Lissone per segnalare un fallo di mano del difensore dei ducali. Il Fatto Quotidiano è entrato in possesso degli audio spariti. I due varisti, come si può sentire dagli audio, inizialmente giudicano non falloso il mani del difensore del Parma, ritenendolo comunque congruo. Ma ad un certo punto dell’audio, si sente una specie di bussata con due tocchi al vetro e improvvisamente i due varisti cambiano idea, giudicando fallo il mani e concedendo quindi rigore all’Udinese. A bussare alla porta, secondo la denuncia di Rocca, sarebbe stato proprio Rocchi.

La bussata di Rocchi sarebbe da licenziamento: l’audio e la presenza fissa del “supervisore VAR”

GRAVE – L’episodio sarebbe gravissimo, da denuncia sportiva e forse persino penale, perché configurerebbe l’alterazione del regolare svolgimento della competizione da parte di un soggetto non autorizzato. Se confermato, sottolinea il Fatto, lo stesso Rocchi rischierebbe il posto. Testimonianze interne raccolte dal Fatto confermano che la figura del “supervisore VAR”, non prevista da nessun protocollo, è una presenza fissa e ingombrante durante le partite del campionato di Serie A. Supervisore che, durante il clamoroso fallo di N’Dicka e Bisseck, non mosse neanche un dito per segnalare la svista di arbitro e sala VAR.