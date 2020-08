Vanni: “Lega Serie A, accettata richiesta di rinvio prima giornata per l’Inter”

Paolo Dal Pino presidente Lega Serie A

La Lega Serie A si è riunita in Consiglio per discutere, tra le altre cose, di alcune richieste relative alla prima giornata di Serie A. Secondo il giornalista Franco Vanni, è stata accettata la richiesta di rinvio della prima giornata di campionato avanzata da Inter e Atalanta (vedi articolo)

RICHIESTA ACCETTATA – “Concluso Consiglio di Lega A (al telefono) su inizio campionato. Accettata richiesta di rinvio della 1a giornata per Atalanta e Inter, impegnate in Final Eight delle coppe. Lo avevano chiesto anche Cagliari e Roma ma non è stato concesso. Deciso all’unanimità”, scrive Franco Vanni su Twitter.