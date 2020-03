Uva: “Indicazioni da UEFA su chiusura campionati? Falso! Noi uniti, UE no”

Condividi questo articolo

Michele Uva, vicepresidente della UEFA, ha parlato ai microfoni di “Sport Mediaset XXL” della situazione legata all’emergenza Coronavirus e delle sue conseguenze nel mondo del calcio. Ecco le sue parole

NO INDICAZIONI – Michele Uva parla dell’emergenza Coronavirus: «La priorità è la salute, non solo dei giocatori ma di tutto il nostro sistema sociale. Viene prima di tutto, anche del calcio e del business. La UEFA non dà indicazioni su quando finire i campionati, perché sono a discrezione delle Federazioni. Abbiamo solo dei problemi che non riguardano la UEFA ma che sono legati ai contratti dei giocatori, alla chiusura dei bilanci e al mercato. Ma sono cose di cui si può parlare. La UEFA nel caso metterà solamente una data entro cui le Federazioni dovranno comunicare le squadre che parteciperanno alle coppe europee».

TRASPARENZA – Prosegue Uva: «Rinvio di Euro 2020? La UEFA ha dato un segnale di grandissima unanimità. Abbiamo agito con trasperenza e responsabilità, mettendo prima i campionati nazionali. Non mi sembra che l’Unione Europea sia riuscita a fare altrettanto. Abbiamo una posizione di coordinamento, collaborazione e aiuto con ogni Federazione. Come andrà a finire? Difficile staccare il mio pensiero dal mio ruolo. La tutela della salute viene prima, il calcio deve riuscire a trasmettere messaggi positivi e di unità. Da cittadino e da tifoso penso che il sistema debba viaggiare compatto e unito. Tutti dovranno fare delle rinunce, anche la UEFA l’ha fatto con lo spostamento dell’Europeo. Ma oggi è necessario prendere decisioni all’unanimità».